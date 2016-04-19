Раньери: «В следующем сезоне нас ждет борьба за попадание в первую десятку»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о целях команды в следующем сезоне.

«Этот год – исключение, и мы должны понимать это. Когда я прибыл сюда и увидел игроков, то подумал, что мы способны совершить что-то хорошее. Благодаря нам получили голос маленькие клубы, у которых обычно немного шансов. Мы показали, что всего можно достичь.

Но мы находимся на вершине еще и потому, что фавориты испытывают трудности, а в следующем сезоне такого не будет. Наша реальность – это борьба за попадание в десятку», – сказал Раньери.