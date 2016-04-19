Энрике: «Я кайфую от неприятностей. Возможно, это потому, что я из Хихона»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в преддверии матча 34-го тура Примеры против «Депортиво» рассказал, что неудачи команды в последних встречах мотивируют его.

«Возможно, это из-за того, что я из Хихона, но я кайфую от неприятностей. Это может показаться странным, ведь некоторым людям больше нравится побеждать. А мне нравятся такого рода вызовы, они мотивируют меня.

Вы и представить не можете, что я чувствую перед завтрашней игрой и как мы будем рады, если прервем полосу неудач. Если это не сработает, то я первым поздравлю чемпиона Испании», – сказал Энрике.