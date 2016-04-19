Зидан: «Мне не нравятся разговоры о том, что мы все выиграем»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился размышлениями о перспективах команды в оставшейся части сезона перед игрой 34-го тура Примеры против «Вильярреала».

«Говорят, что мы можем выиграть все, и мне эти разговоры совсем не нравятся. Пока еще мы не взяли ни одного титула. Мы способны победить в обоих турнирах, но это ничего не значит. Мы будем бороться до последней минуты и трудиться до самого конца.

«Барселона» и «Атлетико» могут выиграть все матчи. Если и мы, и «Барселона» выиграем в каждой из оставшихся игр, то чемпионами станем не мы», – сказал Зидан.