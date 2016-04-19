Газзаев: «Халк — это ключевая фигура в «Зените»

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев выделил успешную игру нападающих «Зенита» Халка и Артема Дзюбы в матче 24-го тура РФПЛ со «Спартаком» (5:2). Напомним, что оба форварда забили по мячу.

«В нужный момент в игре со «Спартаком» Халк сумел забить и сравнял счет в игре — именно его мяч переломил ситуацию в матче. Кроме того, после передачи Халка забил Дзюба. Хочу сказать, что Халк — это необсуждаемый лидер «Зенита», ключевая фигура в команде.

Дзюба с особенным настроем провел матч против «Спартака». Он был очень хорош: принял много мячей в штрафной соперника, забил сам, помог отличиться Маурисио, одним финтом оставив не у дел двух защитников «Спартака», — написал Газзаев.