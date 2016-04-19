Маротта: «Маркизио – это сокровище «Ювентуса»

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Беппе Маротта крайне расстроен тем, что хавбек «бьянконери» Клаудио Маркизио получил серьезную травму. Напомним, что в прошлом туре Серии А полузащитник порвал крестообразные связки. Таким образом, Маркизио пропустит ближайший чемпионат Европы.

«К сожалению, наши опасения подтвердились диагнозом врачей. Это ужасная травма, которую получил настоящий профессионал. Маркизио – это сокровище «Ювентуса».

Процесс восстановления может занять долгое время. Мы не ожидали этого. Однако это часть игры, надеюсь, он вернется как можно скорее», — сказал Маротта.