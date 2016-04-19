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Десайи: «Рад, что карьера Раньери заканчивается именно так»

19 апреля 2016, 01:23

Бывший защитник «Челси» Марсель Десаий, который выступал за лондонцев под руководством нынешнего наставника «Лестера» Клаудио Раньери, поделился воспоминаниями о работе с итальянским специалистом.

«Клаудио – непростой тренер. Пока игроки ведут себя корректно, то все нормально, но в противном случае он готов бороться. Ему все равно, кто есть кто. Он сильный.

В жизни это прекрасный человек, но тренер он жесткий. Я был капитаном «Челси», так что у меня есть хороший опыт работы с ним.

Я рад, что его карьера заканчивается именно так, ведь он не будет тренировать еще десять лет.

Он не был тренером-победителем. В 2004 мы должны были выиграть лигу, но тогда, к сожалению, «Арсенал» был непобедим, и Раньери уволили, хотя он строил что-то хорошее», – сказал Десайи.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Лестер Раньери Клаудио
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