Капелло: «Барселоне» не хватает такого капитана, как Пуйоль»

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал неудачные выступления «Барселоны» в последних матчах. Каталонцы набрали лишь одно очко в четырех встречах Примеры, а также вылетели из Лиги чемпионов.

«Трудно сказать, что теперь произойдет. Возможно, «Барса» вернется на свой уровень как физическом смысле, так и в ментальном.

Но я думаю, что им нужен такой капитан, каким был Пуйоль, чтобы встряхнуть команду. В каких-то моментах тренер может попытаться что-то сделать, но все это ничего не стоит, если в раздевалке команды нет настоящего лидера.

Когда у «Ювентуса» были сложности в этом сезоне, то Буффон и Кьеллини помогли команде исправить положение», – сказал Капелло.