Гендиректор «Кубани»: «Вопрос о продлении контракта с Павлюченко будем решать по окончании сезона»

Вопрос о продлении контракта нападающего «Кубани» Романа Павлюченко с краснодарским клубом будет решаться по завершении сезона. Об этом заявил генеральный директор желто-зеленых Валерий Стаценко. Напомним, нынешнее соглашение 34-летнего форварда, пришедшего в клуб в июле прошлого года, истекает этим летом.

«Давайте доживем до лета, там видно будет», – сказал Стаценко.

В текущем розыгрыше РФПЛ на счету Павлюченко всего шесть игр и ни одного забитого мяча.