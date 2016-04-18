Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Кубани»: «Вопрос о продлении контракта с Павлюченко будем решать по окончании сезона»

    Вопрос о продлении контракта нападающего «Кубани» Романа Павлюченко с краснодарским клубом будет решаться по завершении сезона. Об этом заявил генеральный директор желто-зеленых Валерий Стаценко. Напомним, нынешнее соглашение 34-летнего форварда, пришедшего в клуб в июле прошлого года, истекает этим летом.

    «Давайте доживем до лета, там видно будет», – сказал Стаценко.

    В текущем розыгрыше РФПЛ на счету Павлюченко всего шесть игр и ни одного забитого мяча.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2016 16:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 18 апреля 2016, 17:16

      Не трогайте Ромку !! он так органично вписался в кубанские скамейки -вчера наблюдали.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11