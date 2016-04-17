Сафонов: «Если «Динамо» и с «Крыльями» сыграет безвольно, надо будет начинать готовиться к переходным встречам»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей встрече 24-го тура российской Премьер-лиги между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» успех со счетом 2:1 будут праздновать бело-голубые.

«Динамо» сейчас не играет на ноль, но поверю в команду Андрея Кобелева – им отступать уже некуда. Если и сейчас безвольно сыграют, то тогда надо готовиться к переходным встречам. Другого я для них уже и не вижу в случае поражения», – сказал Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 24-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».