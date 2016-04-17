АПЛ. «Лестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом» Билича

В воскресенье пройдет поединок 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер Сити» на стадионе «Кинг Пауэр» примет «Вест Хэм». Обе команды в этом сезоне выступают выше всяких ожиданий. Если гости под руководством Славена Билича ведут упорную борьбу за еврокубки, то хозяева во главе с Джейми Варди близки к победе в чемпионате.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 15:30. Не пропустите!