Мостовой готов поставить большие деньги на то, что «Атлетико» пройдет «Баварию» в ЛЧ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Атлетико» имеет шансы пройти «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов.

– Шансы в этой паре равны. Сейчас все будут говорить, что «Бавария» фаворит. Но я увидел у команды Гвардиолы проблемы. «Атлетико» может ими хорошо воспользоваться. Перед четвертьфиналами я говорил, что единственная команда, которая может пройти «Барсу» – это «Атлетико». Так и произошло, парни Симеоне обыграли великую и могучую «Барселону». Поэтому «Баварии» будет о-о-очень трудно. Единственное преимущество «Баварии» – ответная игра дома. Но «Атлетико» показал, что им все равно где играть, дома или в гостях.

– Вы готовы, как известный комментатор, поставить 1000 евро на проход «Атлетико» дальше?

– Готов. Я, наверное, даже так и сделаю,