Пеллегрини: «Агуэро – лучший нападающий в АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини после победы над «Челси» в матче 34-го тура чемпионата Англии остался восхищен игрой нападающего Серхио Агуэро. Напомним, что форвард «горожан» отметился в этой встрече хет-триком.

«Серхио делает вклад в каждый матч, на каждой неделе сезона – это ключевой игрок команды. Я уверен, что он лучший нападающий в английской Премьер-лиге.

Сегодняшняя игра команды была слаженной и целостной, и мы заработали три важнейших очка, потому что хотим завершить сезон как можно лучше. Пока наша главная задача – это предстоящие матчи Премьер-лиги. Нам еще предстоит побороться за шесть очков в чемпионате, а затем нас ждет первый матч полуфинала ЛЧ», – подчеркнул Пеллегрини.