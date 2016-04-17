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  • Дзюба: «Теперь нужно проходить «Амкар» в полуфинале Кубка России»

Дзюба: «Теперь нужно проходить «Амкар» в полуфинале Кубка России»

17 апреля 2016, 06:08
6

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Спартаком» поделился ожиданиями от ближайших матчей – с «Амкаром» в полуфинале Кубка России и «Ростовом» в 25-м туре чемпионата России.

«У нас сейчас «Амкар» в Кубке, мы сфокусированы на них. Очень непростой матч будет. Приходилось слышать, что «Амкар» в РФПЛ нас давил, но надо понимать, что там искусственное поле не самого высокого качества, и нашим футболистам трудно на таком показать хорошую игру – есть боязнь получить травму. Так что надо проходить «Амкар», а потом уже «Ростов». Чувствую, там такая крепость будет», – сказал Дзюба.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Ростов Амкар-Пермь Дзюба Артем
Комментарии (6)
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Serjoga
1460866558
Надеюсь, что в Ростове Вам статистику подпортят!
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андрей андреев
1460884440
Что б вас Амкар вымотал,а ещё лучше ..
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ермакк
1460988000
Считаю, что Амкар будет играть от души, им нечего терять, только победы их будут поднимать по турнирной таблице, а в кубке больше других. За кубок у них есть больше стимула чем у Зенита. Зенит будет проверять и пробовать свой состав, что получится, . . . мы узнаем.
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narkozanos
1461055831
Ахахахах,ублюдки из Ростова строят планы на чужом горе,не ссыте,Дзюба и Халк нагнут Ростов с обеих сторон.
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serhz
1461134323
Крепость будет перед вами в июне - будешь рвать оборону Анлии в клочья --А ? Чего затих то?
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kotmyshka
1461148449
Чтобы проходить, надо бегать, а не ходить.
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