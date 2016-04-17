Дзюба: «Теперь нужно проходить «Амкар» в полуфинале Кубка России»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Спартаком» поделился ожиданиями от ближайших матчей – с «Амкаром» в полуфинале Кубка России и «Ростовом» в 25-м туре чемпионата России.

«У нас сейчас «Амкар» в Кубке, мы сфокусированы на них. Очень непростой матч будет. Приходилось слышать, что «Амкар» в РФПЛ нас давил, но надо понимать, что там искусственное поле не самого высокого качества, и нашим футболистам трудно на таком показать хорошую игру – есть боязнь получить травму. Так что надо проходить «Амкар», а потом уже «Ростов». Чувствую, там такая крепость будет», – сказал Дзюба.