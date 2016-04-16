Сафонов считает, что «Терек» обязан обыгрывать «Краснодар»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов рассказал о своем прогнозе на поединок 24-го тура РФПЛ «Терек» – «Краснодар». По мнению эксперта, грозненцы должны добиться победы в родных стенах.

«Краснодар» почти все забил «Уралу», но «Терек» играет в родных стенах и поэтому фактически не имеет права на ошибки. Коллектив из Грозного упорно рвется в еврокубки, а для этого надо побеждать любого соперника», – сказал Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 24-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».