Дисквалификация Игуаина сокращена до трех матчей

Четырехматчевая дисквалификация нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина сокращена до трех матчей. Таким образом, аргентинский форвард сможет принять участие в поединке 35-го тура чемпионата Италии с «Ромой».

Напомним, что причиной дисквалификации послужило неподобающее поведение футболиста в игре с «Удинезе». После получения второй желтой карточки 28-летний игрок накричал на главного арбитра встречи Массимилиано Иррати, после чего толкнул его.

В нынешнем сезоне Игуаин провел в составе «Наполи» 38 матчей, в которых отметился 32 голами и тремя результативными передачами.