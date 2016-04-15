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  • Газзаев: «Нынешний уровень «Спартака» – седьмое-восьмое место в РФПЛ»

Газзаев: «Нынешний уровень «Спартака» – седьмое-восьмое место в РФПЛ»

15 апреля 2016, 15:17
14

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что состав «Спартака» не соответствует амбициям московского клуба.

«Молодые тренеры должны давать результат. Сегодня болельщики и специалисты ждут от них результат, их не волнует то, что творится в клубе.

Взять тот же «Спартак». Те амбиции, возможности и инфраструктура, которые есть у клуба… Конечно, они должны идти на первом месте и регулярно играть в Лиге чемпионов. Но состав не соответствует тем амбициям и возможностям – команда лишь седьмая-восьмая. Наверное, это уровень «Спартака» сегодня», – считает Газзаев.

Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (14)
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Каратель помойников
1460723342
уровень газзаева на сегодня-расформированная алания
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VVM1964
1460724968
ПОСМОТРЕЛ В ТУРНИРНУЮ ТАБЛИЦУ ( СЕГОДНЯ ) ? ЕЩЕ СЕМЬ ТУРОВ . ПОЖИВЕМ - УВИДИМ !!!
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АртурZaСМ
1460725081
Как не горестно это признавать, но так оно и есть... пока не усилят состав действительно сильными игроками, а не всякими Зе Луишами так и будут болтаться в середине таблицы...
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nigtan
1460725274
е5ть какая главная новость
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CSKA №1
1460725290
Болеем за Спартак в матче с Бомжиками!!!Рвите их!!!
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ppv666
1460728395
ну думаю верно сказал . глушак сгнил , ребров тает от матча к матчу и защита в нехорошем состоянии
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LuckyPotapov33
1460728793
У Ростова видимо состав топовый что они за чемпионство боряться
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Диктор
1460731619
Нынешний уровень Газаева-это продавец семечек на рынке.
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vladimir-7
1460735113
Спартак такая команда, что может прилично обыграть любую команду, так,что Зенит может проиграть Спартаку, которому крайне необходима победа.
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vgarakh
1460792238
Непонятно. То говорят сильный состав, то способный только на восьмое место. О чем тогда говорить Локомотиву и Ростову?
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