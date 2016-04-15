Газзаев: «Нынешний уровень «Спартака» – седьмое-восьмое место в РФПЛ»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что состав «Спартака» не соответствует амбициям московского клуба.

«Молодые тренеры должны давать результат. Сегодня болельщики и специалисты ждут от них результат, их не волнует то, что творится в клубе.

Взять тот же «Спартак». Те амбиции, возможности и инфраструктура, которые есть у клуба… Конечно, они должны идти на первом месте и регулярно играть в Лиге чемпионов. Но состав не соответствует тем амбициям и возможностям – команда лишь седьмая-восьмая. Наверное, это уровень «Спартака» сегодня», – считает Газзаев.