В «Атлетико» ждут встречи с «Баварией» в финале Лиги чемпионов

Президент «Атлетико» Энрике Сересо рассчитывает не встретиться с полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией», так как хочет взять реванш у мюнхенцев в финале турнира.

«Я бы хотел встретиться в финале с «Баварией». Хотим взять реванш за поражение 42-летней давности в финале Кубка чемпионов-1974.

«Барселона»? Ответный матч получился очень трудным для обеих команд. Но, думаю, исход противостояния закономерен, потому что, если учитывать обе встречи, «Атлетико» играл лучше», – считает Сересо.

Напомним, что в финале Кубка чемпионов-1974 «Бавария» и «Атлетико» сыграли 1:1. Была назначена переигровка, в которой немецкий клуб был сильнее со счетом 4:0. Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов состоится сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, в 12:30 по московскому времени.