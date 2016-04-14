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  • Широков: «На счет натурализованных игроков в сборной у меня двоякое мнение»

Широков: «На счет натурализованных игроков в сборной у меня двоякое мнение»

14 апреля 2016, 21:38
5

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Роман Широков в интервью журналу «Большой спорт» рассказал о своих ожиданиях от грядущего чемпионата Европы 2016 года во Франции.

– Вы уходили из «Спартака» в том числе и за игровой практикой. Желание выступить на чемпионате Европы во Франции так велико?

– Конечно, я всегда настроен искать команду, где буду востребован и смогу выходить на поле. Не обязательно это должно быть связано с Евро. Если бы его не было, мне, что ли, не играть?

– Чемпионат Европы в этом году пройдет по новой схеме, с 24 командами. Как вы к этому относитесь?

– Трудно сказать, надо посмотреть, как все пройдет. Возможно, уровень размоется, хотя команды сейчас все сильные. Будет интересно. А то, что из группы могут выйти три команды, это дополнительный шанс. И для нас в том числе.

– Евро 2020 и вовсе пройдет в 13 странах…

– Да, ощущение праздника пропадет, будет как Лига чемпионов. Лучше проводить в одной-двух странах.

– И в ЦСКА, и в сборной вы работаете под началом Леонида Слуцкого, который со следующего сезона должен будет оставить один из постов. Какой?

– Я откуда знаю? Это вопрос к Леониду Викторовичу. Готов он совмещать или нет, хватает ему сил или нет?

– В сборной на Евро могут появиться Гилерме и Роман Нойштедер. Как вы к этому относитесь?

– У меня двоякое мнение на этот счет. С одной стороны – почему бы и нет? С другой – сборная не клуб.

– Во времена кризиса мы всегда наблюдали отток футболистов за рубеж. Можно ли ожидать, что в сборной вновь появятся легионеры?

– Для этого нужно что-то показать на Евро или в Лиге чемпионов. Тогда и будет всплеск интереса к нашим игрокам, и они смогут уезжать в иностранные клубы.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Широков Роман
Комментарии (5)
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kidd-75
1460660359
Можно ли ожидать, что в сборной вновь появятся легионеры? Они были когда-то? Кроме еврея Филимонова и чурбана Ковтуна....
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koli4ka
1460660516
Ромик,а кого ваабще интересует твое мнение, убогого *экспертишки*???
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