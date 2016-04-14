Зинченко может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко может стать игроком дортмундской «Боруссии». Отмечается, что 19-летний украинец может переехать в Германию уже в летнее трансферное окно.

Генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном трансфере футболиста.

– Правда, что наиболее заинтересована в Зинченко «Боруссия» из Дортмунда и у вас якобы уже есть предварительная договоренность с этим клубом о трансфере?

– Не хочу комментировать это. У нас есть свои трансферные моменты, свои переговоры.

– На какой срок у Александра контракт с «Уфой»?

– До 2019 года.

– Какие отступные в соглашении прописаны?

– Мы их не прописывали. Сумма – по рынку. Это любого футболиста касается. Но даже если два клуба договорятся, условия ведь должны устраивать и самого футболиста.