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Зинченко может перейти в дортмундскую «Боруссию»

14 апреля 2016, 08:17
14

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко может стать игроком дортмундской «Боруссии». Отмечается, что 19-летний украинец может переехать в Германию уже в летнее трансферное окно.

Генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном трансфере футболиста.

– Правда, что наиболее заинтересована в Зинченко «Боруссия» из Дортмунда и у вас якобы уже есть предварительная договоренность с этим клубом о трансфере?

– Не хочу комментировать это. У нас есть свои трансферные моменты, свои переговоры.

– На какой срок у Александра контракт с «Уфой»?

– До 2019 года.

– Какие отступные в соглашении прописаны?

– Мы их не прописывали. Сумма – по рынку. Это любого футболиста касается. Но даже если два клуба договорятся, условия ведь должны устраивать и самого футболиста.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Уфа Боруссия Д Зинченко Александр
Комментарии (14)
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Spark95god
1460611988
Если уедет 19 лет то загубит свой талант
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овертайм
1460613544
уфа трамплин в большой футбол)
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Barsuk52
1460613721
в 3 состав , сгниет там ,лучше еще поиграть сезон РФПЛ
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IAmZlatan
1460614457
рановато ему туда
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koka7751
1460614590
Надо ещё в "Кайрате" поиграть пару лет.
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JUVIO
1460615874
это кто ?
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Reets
1460616774
Если сам готов пахать и есть желание расти , то нужно валить минимум из Уфы. А дальше вообще из рфпл.
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ДАША Д
1460617375
Будет в Дортмунде лавки полировать.
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Rivaldo88
1460618102
Поедет в Дортмунд, через годик окажется где нибудь в Штутграрте либо в Майнце, затем и вовсе всю карьеру проведёт в аутсайдерах бундеслиги и командах 2 лиги
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опус 2
1460639888
Ему и из Уфы ,рано уходить ! Надо ,для начала ,мясом обрасти Таких ребят в Германии- сотни А так,перспективный парень,только шумиху вокруг него нездоровую подняли Пока он ничего из себя не представляет !
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