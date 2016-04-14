Симеоне: «Атлетико» – команда честных трудяг»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после победы в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов над «Барселоной» подчеркнул, что попадание его команды в четверку лучших – невероятное событие.

«В этой команде есть особая сила благодаря более чем четырем годам нашей совместной работы. Я счастлив за игроков, которые собрались в этом коллективе. Я говорю не просто о выходе в полуфинал, это куда важнее. В современном обществе все меньше достойных ценностей, а мы команда честных трудяг. Мы можем выиграть или проиграть, но добиваемся успеха благодаря своим достоинствам.

Сегодня снова выиграли неимоверно тяжелый матч. В то же время он получился очень славным. Мы не переставали верить. Мы работали, зная ситуацию и зная, на что мы способны. В первом тайме показывали игру, которая была больше похожа на то, что мы хотели бы видеть. После перерыва игра уже была ближе к сценарию соперников. У них есть игроки, которые могут сделать игру более открытой, но мы держались вместе.



Мы играли против очень сильного соперника с богатой историей, с футболистами, которые могут перевернуть все в любой момент. Это был матч команд, которые пользуются разным оружием. Порой победа достается тебе – так произошло сегодня.

Мы пережили незабываемый вечер. Уникальные воспоминания. По пути на стадион видели из автобуса толпы детей. Они верили в нас. Это был особенный день.

Теперь я не думаю ни о чем, кроме предстоящего поединка с «Гранадой». У «Манчестер Сити» невероятные финансовые возможности, потрясающие игроки... «Реал» и «Бавария» – за них говорит их история, это великие команды. А для «Атлетико» попадание в четверку лучших клубов Европы – огромное событие. Теперь мы можем добиться даже большего», – отметил Симеоне.