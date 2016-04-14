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Симеоне: «Атлетико» – команда честных трудяг»

14 апреля 2016, 06:16
12

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после победы в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов над «Барселоной» подчеркнул, что попадание его команды в четверку лучших – невероятное событие.

«В этой команде есть особая сила благодаря более чем четырем годам нашей совместной работы. Я счастлив за игроков, которые собрались в этом коллективе. Я говорю не просто о выходе в полуфинал, это куда важнее. В современном обществе все меньше достойных ценностей, а мы команда честных трудяг. Мы можем выиграть или проиграть, но добиваемся успеха благодаря своим достоинствам.

Сегодня снова выиграли неимоверно тяжелый матч. В то же время он получился очень славным. Мы не переставали верить. Мы работали, зная ситуацию и зная, на что мы способны. В первом тайме показывали игру, которая была больше похожа на то, что мы хотели бы видеть. После перерыва игра уже была ближе к сценарию соперников. У них есть игроки, которые могут сделать игру более открытой, но мы держались вместе.

Мы играли против очень сильного соперника с богатой историей, с футболистами, которые могут перевернуть все в любой момент. Это был матч команд, которые пользуются разным оружием. Порой победа достается тебе – так произошло сегодня.

Мы пережили незабываемый вечер. Уникальные воспоминания. По пути на стадион видели из автобуса толпы детей. Они верили в нас. Это был особенный день.

Теперь я не думаю ни о чем, кроме предстоящего поединка с «Гранадой». У «Манчестер Сити» невероятные финансовые возможности, потрясающие игроки... «Реал» и «Бавария» – за них говорит их история, это великие команды. А для «Атлетико» попадание в четверку лучших клубов Европы – огромное событие. Теперь мы можем добиться даже большего», – отметил Симеоне.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Атлетико Барселона Симеоне Диего
Комментарии (12)
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Aiur
1460604766
Заслуженно)
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crusadere
1460608081
Да уж ,потрудились на славу)))
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RUPRICHT
1460609422
ИГРА БАРСЕЛОНЫ НЕ ПОНЯТНАЯ!!!!МЕССИ СУАРЕС и НЕЙМАР НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ ИГРАЛИ КАК СЛЕПЫЕ КОТЯТА!!???КАК БЫ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ ИСПАНСКИМ!!????Я ОКАЗАЛСЯ ПРАВ ЧТО ИГРУ СДЕЛАЕТ ГРИЗМАН ТАК ОНО И ПОЛУЧИЛОСЬ!!!????АТЛЕТИКО НА ВЫСОТЕ!!!!
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dvb
1460611085
Они сейчас пишут эту историю. Которая есть у Баварии и Реала
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baltika415
1460612129
После первого матча, этого и следовало ожидать!
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Наварх
1460614153
Молодцы!!! Атлетико на высоте, поздравляю с выходом в четвёрку сильнейших.
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Parham
1460614631
ОТЛИЧНО-ПРИДУМАННАЯ ФРАЗА!!!
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Ronaldinho R10
1460626165
С честными перебрал =),а вот трудяги - однозначно да!
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diadushka
1460642685
конечно добьетесь, может и ЛЧ даже выиграете! на Евро-2004 Греция ведь тоже стала чемпионом, играя в такой же футбол, забили гол, и потом все 11 человек в своей штрафной
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diadushka
1460642759
Результат есть, зрелищности нет
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