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Энрике: «Барселона» не может побеждать всегда»

14 апреля 2016, 01:46
8

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подытожил ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2), поражение в котором оставило сине-гранатовых за бортом турнира.

«Ход поединка оправдала наши ожидания. У нас не вышло, мы поздравляем «Атлетико» и желаем ему всех благ.

Нам не удалось продемонстрировать своей лучшей игры. Сейчас нужно собраться, так как впереди нас ждут еще два турнира и много важных вещей.

Что думаю по поводу неназначенного пенальти в конце матча? У меня не получилось разглядеть этот эпизод со скамейки. Мне сказали, что пенальти был. Как бы там ни было, поздравляем «Атлетико».

Выступление в этом турнире доставляет нам удовольствие, но нужно уметь принимать поражения. Наши футболисты профессионалы и они понимают, что всегда добиваться побед невозможно», – приводит слова Энрике Barcastuff.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Барселона Атлетико Энрике Луис
Комментарии (8)
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Ronaldinho R10
1460588043
4 последних матча - 3 поражения.3 гола забито - 5 пропущено. А не зачастили ли вы, Батенька?! О каких "победах" идет речь? Тут бы ничью вымучать.
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Solmon
1460590289
У Барсы явный спад!
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kella
1460600395
Ничего не ответила золотая рыбка и уплыла в синее море...
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zadira56
1460601773
Барса стала моросить не по делу...
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Zly
1460612065
Катать на своей половине мяч и ждать ошибку Атлетико было явной глупостью. Начали бегать после пропущенного. А что вам раньше мешало.
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jinhae
1460618500
ну на самом деле, судья видел что был пеналь, но не поставил тк перед этим не удалил иньесту. просто скажем так феирплей
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ЦСКА 2015-2016
1460653411
эпоха барса прошла как они надоела за эту время. видать со старели))))
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