Энрике: «Барселона» не может побеждать всегда»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подытожил ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2), поражение в котором оставило сине-гранатовых за бортом турнира.

«Ход поединка оправдала наши ожидания. У нас не вышло, мы поздравляем «Атлетико» и желаем ему всех благ.

Нам не удалось продемонстрировать своей лучшей игры. Сейчас нужно собраться, так как впереди нас ждут еще два турнира и много важных вещей.

Что думаю по поводу неназначенного пенальти в конце матча? У меня не получилось разглядеть этот эпизод со скамейки. Мне сказали, что пенальти был. Как бы там ни было, поздравляем «Атлетико».

Выступление в этом турнире доставляет нам удовольствие, но нужно уметь принимать поражения. Наши футболисты профессионалы и они понимают, что всегда добиваться побед невозможно», – приводит слова Энрике Barcastuff.