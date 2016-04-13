Анчелотти не считает, что «Барселоне» помогают судьи

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил уверенность, что в успехах «Барселоны» нет заслуг арбитров.

«На таком высоком уровне судьи не могут оказывать какую-либо помощь определенным командам. Уровень арбитров очень высок, но иногда они могут ошибаться. Когда-то в вашу пользу, когда-то в пользу соперника. Стараюсь с уважением относиться к работе судей.

Феликс Брых имеет отличную репутацию в Европе, поэтому не думаю, что он помогал «Барселоне» в первой игре с «Атлетико». Даже если он совершил ошибки, то это могло случиться с каждым. Красная карточка Торресу показана верно.

Три года назад я руководил «ПСЖ» и выступал против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Тогда результат сделал Месси и болельщики на «Камп Ноу», а не арбитр», – отметил итальянский специалист.