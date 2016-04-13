Гилерме: «Акинфеев – первый номер сборной»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме согласен с тем, что первым номером в российской национальной команде является страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Я считаю, что он должен быть первым. Для меня это топ-вратарь. Своей игрой за ЦСКА и сборную он заслужил свое место. Но я за ним бегу. Конкуренция должна быть на каждой позиции, и играть должен лучший. Сейчас играть должен он, но не знаю, что будет через два месяца или через год.

Говорил ли мне Акинфеев что-то в сборной? Просто поздоровался — он очень серьезный. А самый веселый в сборной — Дзюба. Он смешной, постоянно что-то говорит», — отметил Гилерме.