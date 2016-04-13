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Гилерме: «Акинфеев – первый номер сборной»

13 апреля 2016, 08:37
9

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме согласен с тем, что первым номером в российской национальной команде является страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Я считаю, что он должен быть первым. Для меня это топ-вратарь. Своей игрой за ЦСКА и сборную он заслужил свое место. Но я за ним бегу. Конкуренция должна быть на каждой позиции, и играть должен лучший. Сейчас играть должен он, но не знаю, что будет через два месяца или через год.

Говорил ли мне Акинфеев что-то в сборной? Просто поздоровался — он очень серьезный. А самый веселый в сборной — Дзюба. Он смешной, постоянно что-то говорит», — отметил Гилерме.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Гилерме
Комментарии (9)
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woyser
1460527048
"Через два месяца, на Евро, стоять будет Гилерме" - подумал Гилерме.
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Тяп-Ляп.
1460535343
Канешна первый,такого рекорда никому не побить.
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vhook
1460536076
уже на ЧМ видели этого первого номера... Тогда это был действительно "удар в спину", уж думали, что позиция кипера у нас крепкая, а оказалось, что не лучше, чем другие линии...
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bringing
1460540707
Пока он будет 1-й -Это и есть первое- к пропущенным голам и ошибкам в Сборной
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APchelov
1460545362
Не многовато ли этого Гилерме? Рядовой вратарь. Но разговоров о нём, как о чемпионе мира
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sour12
1460591958
лол дзюба смешной постоянно что то говорит ))))))) бразилиц на данный момент второй вратарь сборной как бы не играл нойер питерский.
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Tri
1460611099
Акинфеев БЫЛ первым, но сейчас он им не является, видимо сказывается отсутствие конкуренции, Игорь сильно сдал, и сейчас ни чем не лучше Гилерме. ИМХО сейчас у нас в стране нет топ вратаря европейского уровня. Может Селихов если будет прогрессировать чего то добьется, а может и нет.
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