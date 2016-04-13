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Зидан: «Это мой лучший вечер в роли тренера»

13 апреля 2016, 08:13
5

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не скрывал радости победы над «Вольфсбургом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0), которая позволила его команде выйти в полуфинал турнира.

«Чувствую, что наша команда проделала хорошую работу. Я очень горд тем, что сделали мои игроки. Это был особенный вечер. Что касается Криштиану Роналду, то он является лучшим футболистом в мире. Это особенный футболист, потому что далеко не каждому удается забить три гола в одном матче.

Это мой лучший вечер в роли тренера. Люблю свое дело и продолжаю учиться», — сказал француз.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал Вольфсбург Роналду Криштиану Зидан Зинедин
Комментарии (5)
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mybbetru3
1460534696
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Omanid87
1460539608
Успехов на "Тренерском поприще"!
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DoGmA_TM
1460542137
Зидан понимает команду и команда получает эмоциональный позитив от него, а настрой команды это самое главное для игры.
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shmag
1460542749
действительно,матч очень хороший получился в исполнении реала
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gandyv
1460542819
успехов Зидану
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