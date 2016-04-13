Зидан: «Это мой лучший вечер в роли тренера»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не скрывал радости победы над «Вольфсбургом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0), которая позволила его команде выйти в полуфинал турнира.

«Чувствую, что наша команда проделала хорошую работу. Я очень горд тем, что сделали мои игроки. Это был особенный вечер. Что касается Криштиану Роналду, то он является лучшим футболистом в мире. Это особенный футболист, потому что далеко не каждому удается забить три гола в одном матче.

Это мой лучший вечер в роли тренера. Люблю свое дело и продолжаю учиться», — сказал француз.