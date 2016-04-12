Вилкову доверили игру «Зенита» со «Спартаком», Николаеву – матч «Локомотив» – ЦСКА

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 24-го тура Премьер-лиги. Так бригада Алексея Николаева отработает игру «Локомотива» и ЦСКА, а Михаил Вилков обслужил встречу «Зенита» со «Спартаком».

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур

«Мордовия» – «Амкар»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

«Терек» – «Краснодар»: судья – Александр Егоров (Саранск)

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва)

«Зенит» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Уфа» – «Анжи»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«Кубань» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин (Москва)

«Урал» – «Рубин»: судья – Алексей Еськов (Москва)