Гилерме: «Что для вас важно — как я знаю слова гимна или как играю за сборную?»

Вратарь сборной России и «Локомотива» Гилерме рассказал о своих впечатлениях от дебюта в национальной команде.

«Когда встречал болельщиков в Москве, они поддерживали мой вызов в сборную. Но я не мог предсказать, как отреагируют люди из других регионов. Боялся, что они будут меня освистывать, но на стадионе некоторые даже скандировали мое имя. Это было очень круто! Впечатляет, что так встречают первого иностранца в сборной.

Продолжаю учить гимн России. Иногда его дома слушаю. Раньше, выступая в российском чемпионате, было проще его запомнить, потому что его включали перед каждой игрой. А теперь такого нет. Надо самому практиковаться. К Евро надо выучить, обязательно! Но что для вас важно — как я знаю слова гимна или как играю за сборную?», — резюмировал Гилерме.