«Реал» — «Вольфсбург». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч «Реал» — «Вольфсбург», который в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в Мадриде. В первой встрече немецкая команда была сильнее и отправила в сетку ворот «сливочных» два безответных мяча.

«Реал»: Навас, Марсело, Рамос, Пепе, Карвахаль, Кроос, Модрич, Касемиро, Бэйл, Роналду, Бензема.

Запасные: Касилья, Варан, Хамес, Лукас Васкес, Хесе, Иско, Данило.

«Вольфсбург»: Бенальо, Налдо, Данте, Родригес, Луис Густаво, Гилявоги, Пинто, Арнольд, Дракслер, Шюррле, Виейринья.

Запасные: Кастельс, Шефер, Треш, Кнохе, Калиджиури, Крузе, Дост.