Заммер: «Понимаю Таски, но Киммих играет лучше»

Спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер прокомментировал недавнее заявление защитника команды Сердара Таски, который выразил недовольство отсутствием игровой практики.

Напомним, что 28-летний игрок принадлежит «Спартаку», а в «Баварию» он перешел в начале февраля и с тех пор провел на поле только 53 минуты.

«Таски имеет полное право так думать и говорить. Ситуация сложилась так, что Джошуа Киммих отлично играет на его позиции.

Ясно, что Сердар будет доволен. Но самое главное— чтобы он продолжал оставаться в оптимальной форме», — сказал Заммер.