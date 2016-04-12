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  • Смолов: «Буду стараться стать лучшим снайпером сезона в РФПЛ»

Смолов: «Буду стараться стать лучшим снайпером сезона в РФПЛ»

12 апреля 2016, 06:38
17

Форвард «Краснодара» Федор Смолов пообщался с журналистами на тему матча 23-го тура РФПЛ с «Уралом» (6:0), в котором он оформил покер.

– Есть ли люди, которым вы ответили этим покером? Те, кто подчеркнуто и агрессивно не верил в вас, публично уничижал?

– Вообще нет. Не обращаю на такое внимание. У каждого есть свое мнение, и каждый имеет на него право. Не собираюсь никого переубеждать. Мое дело – играть в футбол и все доказывать не словами, а своей игрой.

– После покера «Уралу» вы отстаете от лучшего снайпера чемпионата спартаковца Промеса лишь на гол. А ведь с 2007 года ни один российский футболист не выигрывал гонку снайперов в РФПЛ. Очень хочется?

– У любого нападающего есть такое желание. А получится или нет – узнаем после 30-го тура. Буду стараться!

– Но мысли о снайперском титуле до этого тура были?

– Слукавлю, если скажу, что не думал об этом.

– Не опасаетесь ли, что загоните себя мыслями о снайперской гонке?

– Я просто не буду об этом думать. А буду – о том, как нам выиграть все оставшиеся матчи и забраться как можно выше в таблице.

– Одно время над вами, в частности, в СМИ просто издевались. Не хотели кому-нибудь расквасить физиономию?

– Поначалу остро реагировал, пытался что-то выяснить и предпринять. Но со временем перестал обращать на это внимание. Каждый человек, повторяю, имеет право на свое мнение.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар Смолов Федор
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1460438037
Удачи Фёдору и обойди Промеса и Халка к концу чемпионата.
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gandyv
1460439540
удачи.
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bolela_16
1460440744
Так держать, Федя. Не зазнавайся, все еще впереди...
Ответить
REDWHITE_
1460440753
И тут Остапа понесло.... случайно забил и превратился в пустобола дзюбу)))))
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bestolochch
1460441927
Еще пару хет-триков, и все в порядке
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Karpathian
1460442560
Федору удачи... ps. как у коренного екатеринбуржца у меня все равно рвется пердак от его покера...
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Dynamo-Moscow
1460445572
В себя поверил после покера парень) так держать, Федя! Докажи всем что ты лучший!!!
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folkerx
1460447323
Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru
Ответить
Каратель помойников
1460484355
один раз повезло и федя зазвездился
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арейская
1460503489
Постарайся, Федя! Увидеть покер, вообще, не только в твоём исполнении, нам опять лет десять не светит, а вот дубль вполне реально и не один
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