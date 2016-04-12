Смолов: «Буду стараться стать лучшим снайпером сезона в РФПЛ»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов пообщался с журналистами на тему матча 23-го тура РФПЛ с «Уралом» (6:0), в котором он оформил покер.

– Есть ли люди, которым вы ответили этим покером? Те, кто подчеркнуто и агрессивно не верил в вас, публично уничижал?

– Вообще нет. Не обращаю на такое внимание. У каждого есть свое мнение, и каждый имеет на него право. Не собираюсь никого переубеждать. Мое дело – играть в футбол и все доказывать не словами, а своей игрой.

– После покера «Уралу» вы отстаете от лучшего снайпера чемпионата спартаковца Промеса лишь на гол. А ведь с 2007 года ни один российский футболист не выигрывал гонку снайперов в РФПЛ. Очень хочется?

– У любого нападающего есть такое желание. А получится или нет – узнаем после 30-го тура. Буду стараться!

– Но мысли о снайперском титуле до этого тура были?

– Слукавлю, если скажу, что не думал об этом.

– Не опасаетесь ли, что загоните себя мыслями о снайперской гонке?

– Я просто не буду об этом думать. А буду – о том, как нам выиграть все оставшиеся матчи и забраться как можно выше в таблице.

– Одно время над вами, в частности, в СМИ просто издевались. Не хотели кому-нибудь расквасить физиономию?

– Поначалу остро реагировал, пытался что-то выяснить и предпринять. Но со временем перестал обращать на это внимание. Каждый человек, повторяю, имеет право на свое мнение.