Смолов: «Буду стараться стать лучшим снайпером сезона в РФПЛ»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов пообщался с журналистами на тему матча 23-го тура РФПЛ с «Уралом» (6:0), в котором он оформил покер.
– Есть ли люди, которым вы ответили этим покером? Те, кто подчеркнуто и агрессивно не верил в вас, публично уничижал?
– Вообще нет. Не обращаю на такое внимание. У каждого есть свое мнение, и каждый имеет на него право. Не собираюсь никого переубеждать. Мое дело – играть в футбол и все доказывать не словами, а своей игрой.
– После покера «Уралу» вы отстаете от лучшего снайпера чемпионата спартаковца Промеса лишь на гол. А ведь с 2007 года ни один российский футболист не выигрывал гонку снайперов в РФПЛ. Очень хочется?
– У любого нападающего есть такое желание. А получится или нет – узнаем после 30-го тура. Буду стараться!
– Но мысли о снайперском титуле до этого тура были?
– Слукавлю, если скажу, что не думал об этом.
– Не опасаетесь ли, что загоните себя мыслями о снайперской гонке?
– Я просто не буду об этом думать. А буду – о том, как нам выиграть все оставшиеся матчи и забраться как можно выше в таблице.
– Одно время над вами, в частности, в СМИ просто издевались. Не хотели кому-нибудь расквасить физиономию?
– Поначалу остро реагировал, пытался что-то выяснить и предпринять. Но со временем перестал обращать на это внимание. Каждый человек, повторяю, имеет право на свое мнение.