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  • Зидан: «Мы отставали от «Барселоны» на 13 очков, а теперь осталось четыре»

Зидан: «Мы отставали от «Барселоны» на 13 очков, а теперь осталось четыре»

11 апреля 2016, 22:34
4

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил шансы мадридцев отыграться в ответной встрече 1/4 финала против «Вольфсбурга» после поражения в первой игре со счетом 2:0.

«Мы проиграли и должны забивать – это правда. Но у нас на это будут 90 минут, а не пять. Я настраиваю игроков быть терпеливыми. В чемпионате мы отставали от «Барселоны» на 13 очков, а теперь осталось четыре.

Мне не нужно о многом рассказывать футболистам, но и им не стоит много говорить. Они точно знают, что их ждет», – сказал Зидан.

Источник: Football Espana
Лига чемпионов Реал Вольфсбург Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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de bruyne
1460404740
Чемпион барса или атлет... только не эти мешки... волки вам завтра сунут до дна...
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ЖОРРО
1460408092
Правильно,меньше слов,больше дела!!!
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Russo_
1460414172
znaet chto govorit
Ответить
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