Зидан: «Мы отставали от «Барселоны» на 13 очков, а теперь осталось четыре»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил шансы мадридцев отыграться в ответной встрече 1/4 финала против «Вольфсбурга» после поражения в первой игре со счетом 2:0.

«Мы проиграли и должны забивать – это правда. Но у нас на это будут 90 минут, а не пять. Я настраиваю игроков быть терпеливыми. В чемпионате мы отставали от «Барселоны» на 13 очков, а теперь осталось четыре.

Мне не нужно о многом рассказывать футболистам, но и им не стоит много говорить. Они точно знают, что их ждет», – сказал Зидан.