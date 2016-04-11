Зидан: «Может случиться, что «Вольфсбург» забьет»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга». Напомним, первую встречу мадридцы проиграли со счетом 0:2.

«Впереди у нас важный матч, но мы должны сыграть с холодной головой. Мы не выиграем противостояние за 10–15 минут. Будет сложнее, если соперник забьет, но это может случиться. Нельзя ни на секунду терять концентрацию. Нам надо забивать, и у нас будет полтора часа для этого. Необходимо сохранять спокойствие.

Болельщики хотят увидеть качественную игру. Я не сомневаюсь, что так мы и сыграем. Результат первого матча осложняет нашу задачу, но в то же время делает ее более интересной. Мы любим наших болельщиков. Знаем, как важны они для команды, особенно в домашних матчах. Хотим, чтобы они поддерживали нас с первой минуты и до финального свистка», – сказал Зидан.

Матч «Реал» – «Вольфсбург» состоится во вторник, 12 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.