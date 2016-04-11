Смолов оформил первый российский покер в РФПЛ за 15 лет

Покер нападающего «Краснодара» Федора Смолова, который он оформил в поединке 23-го тура РФПЛ против «Урала», стал первым за 15 лет для российских игроков в национальном первенстве.

Последний раз подобным образом удалось отличиться тогдашнему форварду «Динамо» Антону Хазову, забившему четыре гола в ворота «Факела» (6:2) в ноябре 2001-го года.

В последний же раз четырежды поразить ворота соперника в одном матче чемпионата России удалось экс-нападающему ЦСКА Вагнеру Лав, защищающему ныне цвета «Монако». Произошло это в игре 28-го тура сезона-2008 против «Москвы» (4:1).