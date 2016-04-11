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Смолов оформил первый российский покер в РФПЛ за 15 лет

11 апреля 2016, 01:55
12

Покер нападающего «Краснодара» Федора Смолова, который он оформил в поединке 23-го тура РФПЛ против «Урала», стал первым за 15 лет для российских игроков в национальном первенстве.

Последний раз подобным образом удалось отличиться тогдашнему форварду «Динамо» Антону Хазову, забившему четыре гола в ворота «Факела» (6:2) в ноябре 2001-го года.

В последний же раз четырежды поразить ворота соперника в одном матче чемпионата России удалось экс-нападающему ЦСКА Вагнеру Лав, защищающему ныне цвета «Монако». Произошло это в игре 28-го тура сезона-2008 против «Москвы» (4:1).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал Смолов Федор
Комментарии (12)
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арейская
1460334957
Ай да,Федя! Айда, Смолов! Браво!!!
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KELT88
1460345997
жжет Федя
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zadira56
1460346681
Молодец!
Ответить
CSKA75875
1460347974
Федя молодец! Его бы вместо Кокорина вызывать.
Ответить
Planeta_Lebedeff
1460350215
Молодец
Ответить
vladimir-7
1460350725
Смолов необходим сборной, он постоянно нацелен на взятие ворот и это ему удается.
Ответить
ГераХэвиЛОКО
1460351521
Федя молодец! Так держать. Жги на евро
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Vasilij91
1460355117
Продолжай в том же духе, и место в основе сборной будет не за горами!
Ответить
Krasnodar 123
1460365219
МОЛОДЕЦ ДЯДЯ ФЕДОР! ТАК ДЕРЖАТЬ!
Ответить
LokoBars
1460365309
Надеюсь продолжит в том же духе и станет вместе с Дзюбой основой на ЧЕ
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