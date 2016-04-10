Газзаев: «Чемпионство в РФПЛ разыграют ЦСКА и «Зенит»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал армейцев и «Зенит» фаворитами в гонке за чемпионство в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент красно-синие возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, сине-бело-голубые расположились на третьей строчке.

«На мой взгляд, чемпионство разыграют «Зенит» и ЦСКА. Для этого у них есть возможности и дух. «Ростову» будет сложно с ними конкурировать. В этой борьбе им нельзя терять очки, как это было в матче с «Анжи», – отметил Газзаев.