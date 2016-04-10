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  • «Лестер» гарантировал себе право на участие в Лиге чемпионов впервые в своей истории

«Лестер» гарантировал себе право на участие в Лиге чемпионов впервые в своей истории

10 апреля 2016, 21:03
19

Лидер АПЛ «Лестер», одержавший сегодня победу в матче 33-го тура чемпионата Англии над «Сандерлендом» (2:0), обеспечил себе как минимум участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Это стало известно после того, как «Манчестер Юнайтед», располагающийся на пятой строчке в таблице, потерпел поражение от «Тоттенхэма» и потерял математические шансы набрать большее количество очков, чем «лисы».

Таким образом, подопечные Раньери уже не опустятся ниже четвертого места по итогам чемпионата. Отметим, что «Лестер» впервые с своей истории примет участие в розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Сандерленд
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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msbleff
1460311793
Честно заслужили. Надеюсь это не одноразовая акция и летом в клуб вольют денег.
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sany85
1460312405
Удачи Лестеру!
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Дон-Батя
1460313392
Здорово! Отличных игр в АПЛ и прямого попадания в ЛЧ!!!
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Наварх
1460313798
Мои поздравления Лестеру. Раньери творит историю. Посмотрим на финиш, давление слишком возросло, тот же Ростов на нервах. Время есть, может увидим нового Чемпиона в Англии и России.
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RusUltras
1460314571
Всей душой болею за Лестер, обязаны становиться чемпионами АПЛ на зависть бездарным мешкам
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denisov
1460315534
Удачи Лестеру на финише сезона. Очень хочется, чтобы они стали чемпионами
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АлёшкА91
1460317581
Вперед Лестер!!!
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Snerg
1460322938
лестер красавцы! это не днища с цска и зенета, покупать чемпионат!
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palych1974
1460342318
ну чё сказать... - круто!
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ceret
1460396970
из группы не выйдут. Скриньте
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