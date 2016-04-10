«Лестер» гарантировал себе право на участие в Лиге чемпионов впервые в своей истории

Лидер АПЛ «Лестер», одержавший сегодня победу в матче 33-го тура чемпионата Англии над «Сандерлендом» (2:0), обеспечил себе как минимум участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Это стало известно после того, как «Манчестер Юнайтед», располагающийся на пятой строчке в таблице, потерпел поражение от «Тоттенхэма» и потерял математические шансы набрать большее количество очков, чем «лисы».

Таким образом, подопечные Раньери уже не опустятся ниже четвертого места по итогам чемпионата. Отметим, что «Лестер» впервые с своей истории примет участие в розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы.