«Уфа» – «Терек». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Тереком».

«Уфа»: Шелия, Тумасян, Никитин, Сафрониди, Аликин, Стоцкий, Пауревич, Зинченко, Кротов, Ханджич, Игбун.

Запасные: Лунев, Кацалапов, Сухов, Филин, Фомин, Сысуев, Безденежных, Диего Карлос, Марсиньо.

«Терек»: Городов, Уилкшир, Плиев, Семенов, Иванов, Пирис, Рыбусь, Айссати, Лебеденко, Грозав, Митришев.

Запасные: Годзюр, Гудиев, Мохаммади, Педро Кен, Кану, Кузяев, Мирзов, Ахъядов.