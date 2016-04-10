Слуцкий: «В нашей стране работа в сборной — это пик в карьере тренера, некий ориентир»

Главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, чем он руководствовался при принятии решения возглавить национальную команду страны.

«В нашей стране работа в сборной — это пик в карьере тренера. Хотя многие не понимали, зачем менять ЦСКА, где все выстроено, на сборную. Мне сложно это объяснить, но работа в сборной у нас — это пик, некий ориентир. Хотя те же лучшие тренеры мира Гвардиола и Моуринью никогда не работали в сборных и, как понимаю, не стремятся к этому. Но у нас по-другому.

Когда я стал тренером сборной, предварительно звонил игрокам, чтобы узнать, как и что. И я столкнулся с редким единодушием: все мечтали быть вызванными в национальными командами. Многие меняют клубы, кто-то пытается разорвать контракты, кто-то идет на понижение зарплаты. Все это для того, чтобы попасть в национальную команду и поехать на чемпионат Европы», – поделился Слуцкий.