Семак: «После своего 100-го гола Дзюба начал летать по полю»

Тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы, который в матче 23-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:0) забил свой 100-й гол в карьере.

– Артем Дзюба сегодня присоединился к вам в Клубе Федотова. Что можете сказать?

– Конечно, это здорово, замечательно, я за него рад. Это заслуженно абсолютно, что он достиг такого рубежа. Какой-то груз психологический, возможно, сейчас спадет, ведь статистика обязывала забивать. Он забил – и начал практически летать по полю. И тем более приятно, что мы победили. Так что поздравляю!