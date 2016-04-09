Саленко: «Дзюба по манере игре чем-то похож на Герда Мюллера»

Бывший игрок сборной России, автор пяти голов Камеруну на ЧМ-1994 и член «Клуба 100» Олег Саленко сравнил манеру игры нападающего «Зенита» Артема Дзюбы с действиями на поле легендарного форварда сборной Германии Герда Мюллера.

Напомним, сегодня игрок атаки сине-бело-голубых забил гол «Амкару» в матче 23-го тура РФПЛ (2:0), записав таким образом на свой счет сотый мяч в карьере.

– Хорошо, что Дзюба смог отметиться 100-м голом, но надо идти дальше. Теперь нужно забивать за сборную на чемпионате Европы и в плей-офф Лиги чемпионов, куда «Зенит» способен выйти в очередной раз.

– 25 из 100 мячей Дзюба забил в этом сезоне. Сказался переход в «Зенит"?

– Артем нашел свое место и команду. Дзюба – тот нападающий, который играет рядом со штрафной площадью. И его используют весьма правильно, не напрягают большой беговой работой. В свое время примерно так действовал Герд Мюллер.

– Успешное выступление во Франции наверняка привлечет интерес из Европы?

– Не думаю, что он захочет уйти из «Зенита». Это просто не нужно.

– Почему?

– На следующий сезон питерский клуб будет комплектовать команду, которая постарается замахнуться в Лиге чемпионов на большее, нежели 1/8 финала. Не факт, что в другом клубе Дзюбе удастся проявить себя столь ярко.

– Способен ли Дзюба забить еще 100 голов?

– Следующий сезон станет для него важным. Если он подтвердит свои нынешние успехи, то ему все будет по плечу.