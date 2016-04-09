Гаджиев: «Арбитру бы не мешало подучить правила»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выразил недовольство судейскими решениями в матче 23-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2) заявив, что главному арбитру Виталию Мешкову не помешало бы подучить правила.

«Не думаю, что результат соответствует тому, что происходило на поле. Или сами себе привезли, или судья, который допустил ошибки. Он что, не знает правил? Значит, нужно их подучить. Одни и те же моменты трактуются по-разному одним и тем же судьей, это уже система.

За что Иванов дал Огуде в прошлом матче желтую карточку? А во вчерашней игре «Анжи» – "Ростов» в подобном эпизоде Иванов не наказал игрока. В первом голе виноваты мы, а в остальном – все хорошо, прекрасная маркиза», – сказал Гаджиев.