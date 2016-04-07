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«Челси» готов заплатить за Погба 97 миллионов

7 апреля 2016, 01:28
21

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба является одной из главных целей летней трансферной кампании «Челси».

Сообщается, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович пригласил представителей «Ювентуса» в Лондон для обсуждения возможных трансферов.

По информации источника, «Челси» заинтересован в возвращении Хуана Куадрадо и приобретении Леонардо Бонуччи, но главной целью является Поль Погба.

Чтобы приобрести Погба, лондонцам придется выплатить указанную в его контракте сумму отступных – 97 миллионов фунтов.

Напомним, летом «Челси» возглавит нынешний главный тренер сборной Италии и бывший наставник «Ювентуса» Антонио Конте.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Ювентус Погба Поль
Комментарии (21)
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тигрик
1459984666
Зачем Куадрадо приобретать...он и так наш
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KELT88
1460007694
Хоть Погба, хоть не Погба, а лажанулись в этом сезоне знатно...
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mig28
1460008892
97 млн. за Погба слегка завышенная сумма. Если бы он хотя бы половину голов Месси, К. Роналду, Суареса или Ибрагимовича забивал, то ещё можно такой ценник выставлять.
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ДАША Д
1460010972
До сотни надо Челси дожать.
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zohan383
1460012445
маловато будет
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Kano
1460014084
Вообще-то Куадрадо игрок Челси. Это Юве хочет его купить.
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Kano
1460014123
Челси пусть отдают Куадрадо и плюс 70 млн, думаю должно хватить.
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VIPded
1460014565
Удачи Челси!
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aimer1988
1460025423
97 лямов фунтов - это ж вроде около 120-130 лямов евро. За такие деньги можно отдавать. Но в то же время видно, как Поль начал решать эпизоды. Но возится и теряет мяч часто, но не так, как раньше. Опять же раньше он часто в отборе действовал удачно, сейчас больше на атаку нацелен. Не хочется, чтобы его продавали конечно, но вспоминается продажа Зидана и, если из нее столько же выгоды вынесут, то можно и продать
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ЦСКА 2015-2016
1460047569
на№уй надо этого бестолкового. купили бы роналду он хорошо играл в АПЛ.ОН там вырос стал звездой
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