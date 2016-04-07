«Челси» готов заплатить за Погба 97 миллионов

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба является одной из главных целей летней трансферной кампании «Челси».
Сообщается, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович пригласил представителей «Ювентуса» в Лондон для обсуждения возможных трансферов.
По информации источника, «Челси» заинтересован в возвращении Хуана Куадрадо и приобретении Леонардо Бонуччи, но главной целью является Поль Погба.
Чтобы приобрести Погба, лондонцам придется выплатить указанную в его контракте сумму отступных – 97 миллионов фунтов.
Напомним, летом «Челси» возглавит нынешний главный тренер сборной Италии и бывший наставник «Ювентуса» Антонио Конте.
Источник: The Sun