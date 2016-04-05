Промес: «Ростов» забивал из офсайдов, но и мы сыграли на плохом уровне»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес негативно оценил выступление команды в поединке 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

«Надо сказать, что оба гола «Ростов» забил из офсайда. При этом у них дисциплинированная команда, они хорошо играли, и нам нужно было что-то пересмотреть в своей тактике. То, как мы играли, не было уровнем «Спартака», – сказал Промес.

После 22-х туров «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на четыре очка.