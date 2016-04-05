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  • Промес: «Ростов» забивал из офсайдов, но и мы сыграли на плохом уровне»

Промес: «Ростов» забивал из офсайдов, но и мы сыграли на плохом уровне»

5 апреля 2016, 22:32
17

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес негативно оценил выступление команды в поединке 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

«Надо сказать, что оба гола «Ростов» забил из офсайда. При этом у них дисциплинированная команда, они хорошо играли, и нам нужно было что-то пересмотреть в своей тактике. То, как мы играли, не было уровнем «Спартака», – сказал Промес.

После 22-х туров «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на четыре очка.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Промес Квинси
Комментарии (17)
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Диктор
1459884943
Это правда-но да левых гола-это их гнилые три очка.
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MM90
1459886644
Не ту команду мусором зовут. Играли как дно, а разговоры про вне игры третий день. Было бы полезнее, если бы ошибки игроков разбирали
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Добрый Бобер
1459911385
Вряд ли эти 3 очка как-то координально повлияли на "Спартак", а "Ростов" борется за чемпионство, и пусть он его добудет.
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Диктор
1459921537
О какой победе ты говоришь-если оба гола левые ???????Хотя что я тут с вами ,вам главное очки и не важно как.
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Диктор
1459921981
Ого как я вас видать достал то.Под моим логином уже страничку создали и кто то ахинею несет -ой ну как же вам всем не нравиться ПРАВДУ слушать,реально противно что в одном месте собралось столько нелюдей.
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