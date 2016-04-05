Симеоне: «Вернуться в «Интер»? Это вполне реально»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не исключает возможности вернуться в «Интер», за который он в качестве игрока выступал с 1997-го по 1999-й годы.

«Конечно, в будущем мне хотелось бы поработать с другими клубами, но в данный момент вопрос об этом не стоит.

Вполне вероятно, что я могу вернуться в «Интер». Это достаточно реальный вариант», – сказал Симеоне.

По информации СМИ, миланский клуб намерен предложить Симеоне пятилетнее соглашение с зарплатой 20 миллионов евро в год.