Мостовой: «Если Месси в матче с «Атлетико» опять будет выглядеть невзрачно, у «Барселоны» возникнут проблемы»

Экс-полузащитник сборной России поигравший в Испании Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико».

«Мне самому очень интересно увидеть, сможет ли «Барса» реабилитироваться в предстоящем матче за неудачу в игре с «Реалом». Думаю, вряд ли кто-то ожидал, что подопечные Луиса Энрике проиграют мадридцам у себя дома. Что касается сегодняшнего матча, сразу после жеребьевки я говорил, что «Алетико» – один из самых неприятных соперников для «Барселоны». Они умеют играть против них, тем более сейчас гости будут противостоять клубу, который дома проиграл принципиальному оппоненту после длительной серии без поражений. Не могу сказать, что мадридцам эта победа была более важна. Я это не связываю с Зиданом, Анчелотти, Бенитесом, Энрике…

Многие говорят, что, вот, Зидан – не опытный и ему нужно что-то доказывать на тренерском поприще. Ему уже сорок с лишним лет. Какой он неопытный? Он сорок лет играл в футбол. Да, это молодой тренер, но ведь все с этого начинают. Понятно, что «Реалу» необходимо было включиться в борьбу с «Барселоной», поскольку они находятся на третьем месте. В концовке матча хозяева немного подсели и сможет ли это повториться в поединке с «Атлетико» – сейчас трудно предположить. Хотя я понимаю, как гости будут действовать против «Барселоны». А вот как будут играть сами каталонцы – сейчас трудно спрогнозировать, потому что в том же матче с «Реалом» не был заметен ни Месси, ни другие лидеры. Это сразу бросилось в глаза. Если Месси сегодня опять будет выглядеть невзрачно – у его команды возникнут проблемы», – отметил Мостовой.