Канчельскис: «Конте проще работать с итальянцами»

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и итальянской «Фиорентины» Андрей Канчельскис считает, что работа Антонио Конте в «Челси» будет отличаться от сборной Италии.

«Клуб и сборная – это разные вещи. Другие исполнители. В сборной одни итальянцы, с ними Конте проще работать. Не думаю, что «Челси» будет играть так же, как сборная Италии. После первых туров будет видно, как «Челси» принял Конте. Предсезонка будет короткой, неизвестно, отнесется ли к этому с пониманием руководство клуба. Думаю, полгода будет достаточно, чтобы понять, получается ли у итальянца в Англии.

Луи Ван Гаал тоже пытался играть в три центральных защитника в «МЮ», но так и не смог сделать этого, хотя уже который год работает. Есть возможности, игроков покупают любых, но ничего не получается. Конте надо быть предельно внимательным и аккуратным. «Челси», играя в четыре защитника, напропускал столько голов в этом сезоне, а уж в три...

Итальянская школа всегда была сильной. Они многое взяли еще из СССР. К сожалению, мы все хорошее разбазарили, оставив себе не очень хорошее. А они у нас учились, подсматривали все тренировочные процессы. Итальянцы всегда были на хорошем счету, так что нынешняя ситуация не удивляет», – считает Канчельскис.

Напомним, что в прошедший понедельник «Челси» объявил, что главный тренер сборной Италии Конте подписал с клубом трехлетний контракт. Он приступит к работе после завершения Евро-2016.