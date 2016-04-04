Аллегри может стать самым высокооплачиваемым тренером Серии А

Стали известны некоторые финансовые подробности нового соглашения между «Ювентусом» и его главным тренером Массимилиано Аллегри. Ранее наставник заявил, что стороны готовы продлить контракт.

Как сообщается, новый договор предусматривает, что зарплата Аллегри составит пять миллионов евро в год – это сделает его самым высокооплачиваемым тренером Серии А. Сейчас больше всех зарабатывает наставник «Интера» Роберто Манчини – четыре миллиона.

По информации источника, новый контракт будет рассчитан до лета 2018 года.