Энрике: «Очень важно не пропустить на своем поле»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал настрой команды на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Атлетико». Напомним, что встреча состоится 5 апреля на поле каталонцев.

«Мы будем выкладываться по максимуму. Не могу точно знать о том, победит «Барселона» или нет, но наша команда достаточно хороша и остается а том уровне, который она демонстрировала в предыдущие месяцы.

Наша цель – выиграть и не пропустить гол в свои ворота. «Атлетико» – топ-команда. Это очень опасный соперник», – заявил он.