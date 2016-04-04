Аллегри может стать самым высокооплачиваемым наставником в Серии А

СМИ опубликовали детали нового контракта Массимилиано Аллегри с «Ювентусом». По информации источника, новое соглашение специалиста с клубом будет рассчитано до 2018 года.

По условиям контракта, 48-летний итальянец будет получать 5 миллионов евро за сезон, и это не считая различных бонусов.

Таким образом, Массимилиано Аллегри станет самым высокооплачиваемым тренером в Серии А. Сейчас это звание носит наставник «Интера» Роберто Манчини с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон.