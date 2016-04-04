Конте получит в «Челси» 20 миллионов

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте прибыл сегодня в Лондон для подписания контракта с «Челси». Сделка может состояться в понедельник. Уже сейчас известно о некоторых подробностях соглашения, сообщает La Gazzetta dello Sport. Итальянец подпишет с клубом контракт на три года, за которые он может заработать 20 миллионов евро. Из них, за первый сезон Конте получит 6,5 миллионов.

Помогать в Лондоне ему будет его брат Джанлука, который займет должность тренера по тактике. Также штаб пополнят еще четыре итальянских тренера.

Напомним, Конте покинет сборную Италии после Евро-2016.