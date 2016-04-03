«Саутгемптон» встанет на пути «Лестера» к золотым медалям АПЛ

В матче 32 тура английской Премьер-лиги между собой сойдутся «Лестер Сити» и «Саутгемптон». Подопечные Клаудио Раньери из последних пяти поединков выиграли четыре, при этом все с одинаковым счетом (1:0). Дома «Лестер» не проигрывал в Преьмер-лиге с сентября прошлого года. Смогут ли «святые», ведущие в свою очередь борьбу за место в еврокубках, притормозить «лис» на их пути к победе в чемпионате?

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало игры – в 15:30.