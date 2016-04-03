Римское дерби. «Лацио» и «Рома» схлестнутся в борьбе за победу

«Рома» упорно идет к попаданию в Лигу чемпионов, тогда как «Лацио» довольствуется лишь восьмым местом. Однако это не имеет значения, когда наступает дерби, ведь сегодня команды сразятся не только за очки, но и за весь город.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!